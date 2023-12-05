Россиянка заступилась за дочь и вонзила в зятя нож

В Смоленской области предстанет перед судом ударившая зятя ножом россиянка

В Смоленской области предстанет перед судом обвиняемая в покушении на жизнь зятя россиянка. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 сентября в деревне Тростянка дочь и зять были в гостях у россиянки в ее частном доме и вместе распивали спиртное. Мужчина позже ушел домой, туда же пришли его жена с матерью. Неожиданно между супругами разгорелся конфликт. Обвиняемая бросилась на защиту дочери и дважды вонзила нож в грудь зятя. После этого жена пострадавшего вызвала скорую помощь. Прибывшим медикам удалось спасти мужчине жизнь, он был госпитализирован.

В отношении россиянки завели уголовное дело. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.