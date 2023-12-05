Российский военком рассказал о контрактниках из экзотических стран

Рязанский военком Зайцев рассказал о контрактниках из Египта, Марокко и с Кубы

Начальник пункта отбора на контрактную военную службу по Рязанской области Дмитрий Зайцев рассказал ГТРК «Ока» о контрактниках из «экзотических стран».

Речь идет о контрактниках из Египта, Марокко и с Кубы. По словам Зайцева, с вопросами о поступлении на службу по контракту в военкомат обращаются представители как разных национальностей, так и разных вероисповеданий и возрастов.

Пункт отбора на службу по контракту в Вооруженных силах, в котором служит Зайцев, был открыт два месяца назад. За это время туда обратились более трехсот человек.

1 декабря заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на военную службу в интересах специальной военной операции было принято 452 тысячи человек. Он отметил активное вступление в ряды Вооруженных сил России жителей Севастополя, Москвы и Чечни.