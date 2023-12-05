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20:37, 5 декабря 2023Из жизни

Жители одного города потребовали от священников не шуметь по ночам

Жители Кении пожаловались на шумные ночные службы в местных церквях

Фото: Nichole Sobecki / Getty Images

В Кении люди пожаловались на священников, которые проводят шумные службы по ночам и мешают им спать. Об этом сообщает Citizen Digital.

Не шуметь священнослужителей попросили жители одного из районов города Найроби. К властям обратились обитатели Истленда, где расположены 12 церквей. В каждой из них проходят ночные службы, причем священнослужители используют громкоговорители, чтобы читать проповеди. «Я мать двоих детей. Сон, как известно, очень важен для правильного развития ребенка. Но мои не спят из-за постоянного шума!» — заявила местная жительница Энн Акетч.

Кроме того, на гремящие ночи напролет проповеди пожаловались горожане, которым нужно рано утром вставать на работу. В итоге жители района потребовали запретить использовать громкоговорители в церквях в черте города. «Люди, которые пришли на вашу проповедь и так находятся в здании. Зачем вы используете громкоговорители по ночам?» — задался вопросом Джеймс Вандаго.

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При этом местные жители утверждают, что обращения к городским властям на данный момент остались без ответа, так как чиновники не хотят прослыть «гонителями церкви».

Ранее шаманы из одного из храмов Шри-Ланки устроили забастовку из-за новых правил получения зарплаты. Служители храма Синигаме Девале, который находится на небольшом островке у южного побережья страны, известны тем, что помогают паломникам насылать проклятия на недругов.

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      Никита Савин
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