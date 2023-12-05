Жители одного города потребовали от священников не шуметь по ночам

Жители Кении пожаловались на шумные ночные службы в местных церквях

В Кении люди пожаловались на священников, которые проводят шумные службы по ночам и мешают им спать. Об этом сообщает Citizen Digital.

Не шуметь священнослужителей попросили жители одного из районов города Найроби. К властям обратились обитатели Истленда, где расположены 12 церквей. В каждой из них проходят ночные службы, причем священнослужители используют громкоговорители, чтобы читать проповеди. «Я мать двоих детей. Сон, как известно, очень важен для правильного развития ребенка. Но мои не спят из-за постоянного шума!» — заявила местная жительница Энн Акетч.

Кроме того, на гремящие ночи напролет проповеди пожаловались горожане, которым нужно рано утром вставать на работу. В итоге жители района потребовали запретить использовать громкоговорители в церквях в черте города. «Люди, которые пришли на вашу проповедь и так находятся в здании. Зачем вы используете громкоговорители по ночам?» — задался вопросом Джеймс Вандаго.

При этом местные жители утверждают, что обращения к городским властям на данный момент остались без ответа, так как чиновники не хотят прослыть «гонителями церкви».

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