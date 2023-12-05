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15:06, 5 декабря 2023Культура

Умерла актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова

На 74-м году жизни скончалась актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На 74-м году жизни скончалась народная артистка России и актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

В Et Cetera отметили, что причиной смерти звезды стала тяжелая и продолжительная болезнь. О дате и месте прощания с актрисой будет известно позже.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. После окончания обучения в Школе-студии МХАТ начала принимать участие в постановках театров Томска, Архангельска и Омска. В 1993 году начала работать в Et Сetera, где прослужила 30 лет.

Она сыграла в таких постановках учреждения, как «Дядя Ваня», «Лекарь поневоле», «Смуглая леди сонетов» и «Дон Кихот». Владимирова также снималась в кино: она принимала участие в фильме «Довлатов», сериале «Теория вероятности» и многих других проектах.

В 1998-м актриса получила звание заслуженной артистки РФ, а спустя 10 лет — звание народной артистки.

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      Анастасия Астахова
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