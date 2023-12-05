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20:38, 5 декабря 2023Бывший СССР

В Азербайджане опровергли производство боеприпасов для Украины

Компания Palladium опровергла производство боеприпасов для ВСУ в Азербайджане

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Компания Palladium опровергла информацию о производстве боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Азербайджане. Об этом компания сообщила «РБК».

«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов калибра 122 миллиметра для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что законодательство Азербайджана не дает права частным компаниям производить продукцию военного назначения. Кроме того, в компании заявили о партнерских взаимоотношениях с Россией и нейтральной позиции в вооруженном конфликте на Украине.

При этом в РБК уточнили, что в группу компаний Palladium входит Palladium Defense and Security Solutions, которая занимается поставкой военной техники, а на сайте среди ее партнеров указан «Укроборонпром».

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      Алевтина Запольская
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