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17:04, 5 декабря 2023Силовые структуры

В Челябинске задержали старшего следователя отдела СК по Советскому району

Старшего следователя райотдела СК Челябинска заподозрили во взятке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Челябинске задержали старшего следователя отдела управления следственного комитета России (СКР) по Советскому району. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Ura.ru.

По данным издания, задержание произошло из-за возможного закрытия уголовного дела. В коррупции следователя заподозрили сотрудники собственной безопасности регионального СКР. Операция по задержанию была проведена в связке с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Задержанный следователь начинал свою карьеру в органах прокуратуры. Он перешел в СКР после того, как он отработал в рядах надзорного ведомства 17 лет.

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