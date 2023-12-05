В Челябинске задержали старшего следователя отдела СК по Советскому району

Старшего следователя райотдела СК Челябинска заподозрили во взятке

В Челябинске задержали старшего следователя отдела управления следственного комитета России (СКР) по Советскому району. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Ura.ru.

По данным издания, задержание произошло из-за возможного закрытия уголовного дела. В коррупции следователя заподозрили сотрудники собственной безопасности регионального СКР. Операция по задержанию была проведена в связке с сотрудниками регионального управления ФСБ.

Задержанный следователь начинал свою карьеру в органах прокуратуры. Он перешел в СКР после того, как он отработал в рядах надзорного ведомства 17 лет.

