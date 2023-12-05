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11:31, 5 декабря 2023Бывший СССР

Во Львовской области повредили инфраструктурный объект

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении объекта инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Lviv region / Handout / Reuters

Объект инфраструктуры поврежден во Львовской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

Он рассказал, что российские военные 5 декабря около 4:00 по местному времени тремя беспилотниками атаковали объект инфраструктуры во Львовской области. При этом Козицкий не привел дополнительных сведений об объекте.

В результате попадания произошло возгорание, объект получил незначительные повреждения. Козицкий добавил, что пострадавших нет.

В ночь на 5 декабря воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, в том числе во Львовской области.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле украинскими военными школы и детского сада. Он рассказал, что утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по юго-западу города.

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      Юрий Леонов
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