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12:34, 5 декабря 2023Россия

Явлинский назвал способ примирить россиян и украинцев

Явлинский предложил помирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Россию и Украину можно примирить по примеру Франции и Германии. Об этом в интервью РБК заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Он напомнил, что французская и немецкая стороны много лет воевали за Эльзас и Лотарингию, а также за Страсбург, который несколько раз переходил от Франции Германии и обратно. «А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — отметил Явлинский.

Политик заявил, что мир доказал существование такой перспективы, и надо брать с этого пример.

Ранее высокопоставленный источник заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны, включая Венгрию. Главным условием при этом называлась готовность Запада и Украины к конструктивному разговору с Москвой.

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      Варвара Кошечкина
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