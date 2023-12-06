Дасаев оценил заявление Гинера о превосходстве над ним Акинфеева

Дасаев не согласился с заявлением Гинера о превосходстве над ним Акинфеева

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев оценил заявление президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев превзошел его, а также экс-голкипера «Динамо» Льва Яшина. Об этом сообщает Sport24.

Дасаев выразил несогласие с функционером. «Они считают так? Да и пусть считают, мне плевать. Не надо мне такое рассказывать. Люди сами все понимают. Мне до фонаря такие высказывания», — заявил бывший вратарь.

Гинер высказался ранее 6 декабря. «Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее», — заявил президент московского клуба.

Дасаев помимо «Спартака» играл за астраханский «Волгарь» и испанскую «Севилью». Он является двукратным чемпионом СССР и обладателем серебряных медалей чемпионата Европы в составе сборной СССР.