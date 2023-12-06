В Москве заработали дополнительные пункты обогрева для бездомных людей

Вице-мэр Ракова: бездомные в Москве могут получить помощь в 14 пунктах обогрева

С наступлением морозов в Москве заработали дополнительные пункты обогрева для бездомных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, дополнительные пункты обогрева появились возле Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Теперь в городе работает 14 таких точек. В них можно согреться, получить первую медицинскую помощь и поддержку специалистов Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

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«Москва – город неравнодушных людей. В период серьезных морозов нам особенно важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице. Мы просим москвичей и гостей города быть особенно внимательными и при необходимости звонить в "Социальный патруль"», — сказала Анастасия Ракова.

«Социальный патруль» — это бригада специалистов, которые поддерживают бездомных, при необходимости вызывают скорую помощь и рассказывают, где можно поесть, помыться, постирать и высушить одежду, получить теплые вещи, переночевать.

В период холодов «Социальный патруль» переходит в интенсивный режим работы на основных маршрутах. К пяти бригадам специалистов добавили еще две бригады для патрулирования улиц. Мобильные пункты обогрева в автобусах работают круглосуточно на Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов, а с 5 декабря дополнительно в ночные часы заработали около Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. Помимо привокзальных территорий работают пункты обогрева в отделениях Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Кроме того, социально ориентированные НКО и волонтеры организовывают пункты выдачи еды на территории отделений центра и в дополнительных пунктах обогрева.

Город поддерживает НКО, которые помогают бездомным. В 2023 году они получили грантовую поддержку в рамках конкурса «Москва — Добрый город» на сумму более 37 миллионов рублей.