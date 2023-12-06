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12:21, 6 декабря 2023Среда обитания

Не дающая покоя мужчинам не в себе статуя вернулась на Арбат

На Арбат вернули скульптуру «Принцесса Турандот» после реставрации

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

На улицу Арбат в Москве вернули отреставрированную скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот». Реставрация понадобилась из-за того, что скульптуру сломали неадекватные мужчины, дважды на нее залезавшие. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Реставраторы вернули на место сломанный балдахин над троном и две стойки. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов добавил, что скульптуру отреставрировали быстрее, чем планировалось, — за три месяца, а не за полгода.

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Выполненный по проекту скульптора Александра Бурганова фонтан расположен рядом с Театром имени Е.Б. Вахтангова. По словам Емельянова, это один из главных символов Арбата. Скульптуру установили в 1997 году, приурочив ее открытие к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».

Ранее памятник дважды подвергался нападению. В начале сентября мужчина залез на него и упал, сломав скульптуру, — один из элементов памятника не выдержал веса агрессора и откололся. Против хулигана, 23-летнего Виктора Руссо, возбудили дело о вандализме.

В конце сентября на статую залез еще один мужчина и тоже упал с нее, сломав деталь скульптуры. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него также возбудили уголовное дело.

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