Не дающая покоя мужчинам не в себе статуя вернулась на Арбат

На Арбат вернули скульптуру «Принцесса Турандот» после реставрации

На улицу Арбат в Москве вернули отреставрированную скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот». Реставрация понадобилась из-за того, что скульптуру сломали неадекватные мужчины, дважды на нее залезавшие. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Реставраторы вернули на место сломанный балдахин над троном и две стойки. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов добавил, что скульптуру отреставрировали быстрее, чем планировалось, — за три месяца, а не за полгода.

Выполненный по проекту скульптора Александра Бурганова фонтан расположен рядом с Театром имени Е.Б. Вахтангова. По словам Емельянова, это один из главных символов Арбата. Скульптуру установили в 1997 году, приурочив ее открытие к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».

Ранее памятник дважды подвергался нападению. В начале сентября мужчина залез на него и упал, сломав скульптуру, — один из элементов памятника не выдержал веса агрессора и откололся. Против хулигана, 23-летнего Виктора Руссо, возбудили дело о вандализме.

В конце сентября на статую залез еще один мужчина и тоже упал с нее, сломав деталь скульптуры. Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него также возбудили уголовное дело.