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16:52, 28 сентября 2023Среда обитания

Еще один мужчина упал со скульптуры на Арбате и сломал ее

В Москве еще один мужчина упал со скульптуры «Принцесса Турандот» и сломал ее

Еще один мужчина упал с памятника-фонтана «Принцесса Турандот» и сломал его. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале Shot.

Скульптура находится у здания театра имени Вахтангова на Арбате в Москве. По данным канала, мужчина запрыгнул на памятник в нетрезвом виде поздно ночью, чтобы развлечь приятелей. На появившихся в сети кадрах видно, как он падает в воду, отломав часть объекта. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском нарушителя.

Фонтан оказался сломанным второй раз за месяц. В начале сентября на него забрался другой мужчина, личность которого удалось установить полиции. Вандалом оказался 23-летний Виктор Руссо, который при падении с памятника получил перелом пяточной кости и был госпитализирован.

Ранее стало известно, что против Руссо было возбуждено уголовное дело о вандализме. По информации правоохранительных органов, во время инцидента со скульптурой злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

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    Александра Качан
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