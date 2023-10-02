Сломавшего памятник-фонтан на Арбате мужчину задержали

В Москве задержали мужчину, сломавшего фонтан «Принцесса Турандот» на Арбате

Еще один мужчина упал со скульптуры на Арбате и сломал ее

Начало событий в новости Еще один мужчина упал со скульптуры на Арбате и сломал ее

Полицейские Москвы задержали мужчину, подозреваемого в повреждении памятника-фонтана «Принцесса Турандот» на Арбате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанным оказался 20-летний приезжий, который в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По предварительным данным, ночью 28 сентября мужчина взобрался на конструкцию фонтана и раскачал ее. В результате его действий памятник оказался поврежден.

Ранее часть фонтана «Принцесса Турандот» была отломана другим мужчиной, который забрался на конструкцию 9 сентября.