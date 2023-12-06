В Италии исключили участие российских спецслужб в побеге Усса

В Италии исключили причастность российских спецслужб к побегу Артема Усса

В Италии исключили участие российских спецслужб в побеге из-под домашнего ареста предпринимателя Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. Слова главного прокурора Милана Марчелло Виолы приводит РИА Новости.

Он отметил, что у следствия нет свидетельств о возможной помощи спецслужб из РФ в побеге Усса из Италии. Причастными к организации побега там назвали «иных лиц», не уточнив подробности.

Виола также рассказал, что следствие определило номера машин, на которых Усс мог уехать. Он подчеркнул, что за несколько дней до побега участники пять раз осмотрели маршрут.

Ранее Госдеп США пообещал награду в семь миллионов долларов за данные о местонахождении Артема Усса, находящегося в международном розыске.

Усса арестовали в Италии по запросу США 17 октября 2022 года, когда он собирался улететь из страны. Более месяца он провел в тюрьме города Бусто-Арсицио, затем суд принял решение поместить россиянина под домашний арест, пока рассматривался вопрос о его экстрадиции в США.

Весной 2023 года, находясь под домашним арестом на съемной квартире в Италии, Усс срезал электронный браслет для отслеживания его местоположения и сбежал. В начале апреля он заявил, что находится в России.

При этом ранее в РФ Артема Усса объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег.