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13:19, 6 декабря 2023Мир

В сети появились кадры церемонии встречи Путина в Абу-Даби

Опубликованы кадры церемонии встречи Путина по случаю визита в Абу-Даби

В сети опубликованы первые кадры церемонии встречи российского президента Владимира Путина по случаю официального визита в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

После приземления самолета Путина встретил глава МИД страны Абдалла ибн Заид Аль Нахайян, в церемонии также участвовала рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ.

В рамках зарубежной поездки Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, и затем отправится в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Стороны обсудят вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, а также проведут обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

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      Виктория Кондратьева
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