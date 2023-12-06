В сети появились кадры церемонии встречи Путина в Абу-Даби

Опубликованы кадры церемонии встречи Путина по случаю визита в Абу-Даби

В сети опубликованы первые кадры церемонии встречи российского президента Владимира Путина по случаю официального визита в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

После приземления самолета Путина встретил глава МИД страны Абдалла ибн Заид Аль Нахайян, в церемонии также участвовала рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ.

В рамках зарубежной поездки Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, и затем отправится в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Стороны обсудят вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, а также проведут обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.