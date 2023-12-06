Япония уточнила время посадки модуля SLIM на Луну

Японский модуль SLIM совершит мягкую посадку на Луну в ночь на 20 января

Модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны в ночь на 20 января 2024 года, уточняет Японское агентство аэрокосмических исследований. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мягкая посадка на поверхность естественного спутника Земли намечена на 20 января в 00:20 по японскому времени (19 января в 18:20 мск).

Ранее телеканал NHK со ссылкой на источники в Японском агентстве аэрокосмических исследований сообщил, что 25 декабря модуль должен выйти на окололунную орбиту, после чего в его полетное задание возможно внесение корректив.

200-килограммовый модуль SLIM в высоту достигает 2,4 метра. Основное назначение аппарата — изучение рельефа лунной поверхности и определение элементного состава горных пород на естественном спутнике Земли.