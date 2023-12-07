Взрыв на электроподстанции в Бердянске помог устроить ее сотрудник

Житель Бердянска помог украинским диверсантам подорвать электроподстанцию

Бывшего сотрудника электроподстанции Бердянска судят как пособника диверсии, произошедшей на предприятии в июле 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, являющийся местным жителем, сотрудничал с украинской стороной. Он передал диверсантам координаты электроподстанции, режим работы и данные об охране объекта. Используя полученные от него сведения, они устроили там взрыв, в результате которого большая часть города осталась без света.

Ущерб оценен в три миллиона рублей.

Также по наводке пособника украинские силы выстрелом из РПГ снесли бетонную опору на другом энергообъекте.

Сообщников подсудимого, совершивших диверсии, объявили в международный розыск.