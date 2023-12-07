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13:08, 7 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над русскими

В Ялте ФСБ задержала жителя, призывавшего расправляться с русскими
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ялте сотрудники ФСБ задержали 42-летнего местного жителя, который призывал расправляться с русскими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Свои призывы мужчина публиковал в одном из мессенджеров. В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Задержанного отпустили под подписку о невыезде, однако ему грозит срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации в отношении отбывающего срок российского заключенного.

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      Илона Палей
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