ФСБ задержала россиянина за призывы к расправе над русскими

В Ялте ФСБ задержала жителя, призывавшего расправляться с русскими

В Ялте сотрудники ФСБ задержали 42-летнего местного жителя, который призывал расправляться с русскими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Свои призывы мужчина публиковал в одном из мессенджеров. В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Задержанного отпустили под подписку о невыезде, однако ему грозит срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации в отношении отбывающего срок российского заключенного.

