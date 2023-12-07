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16:25, 7 декабря 2023Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл «достали» калифорнийских соседей

Соседи принца Гарри и Меган Маркл в США не могут дождаться их переезда

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Соседи младшего сына Карла III принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США заявили, что очень ждут, когда те наконец съедут. Об этом сообщает The News International.

Люди, которые живут в калифорнийском городе Монтесито рядом с парой, рассказали, что она «достала» их. Главным виновником недовольства соседей, по словам источника, является Меган Маркл. «Меган очень высокомерная, и мы дождаться не можем, когда уже они уедут», — заявил один из соседей, не назвавший своего имени.

Кроме того, источники утверждают, что принц Гарри с супругой уже планируют переезд и подыскивают новый дом в США, где бы они «могли чувствовать себя более комфортно».

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Эти заявления были сделаны на фоне скандала вокруг новой книги журналиста Омида Скоби Endgame, в нидерландском издании которой Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон были названы «тайными расистами», потому что интересовались цветом кожи будущих детей принца Гарри и Меган Маркл. После выхода книги в продажу 28 ноября, поклонники королевской семьи в очередной раз потребовали лишить младшего сына короля и его жену титулов.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Калифорнию в 2020 году, после того как отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи.

В июле сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл обидели пожилого соседа в Калифорнии, который пытался познакомиться с ними. 88-летний ветеран ВМС США Фрэнк Макгинити рассказал в своих мемуарах, что его прогнал привратник поместья принца Гарри.

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      Никита Савин
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