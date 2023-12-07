Министр обороны Украины встретился с главой Пентагона
Министр обороны Умеров встретился с главой Пентагона Остином
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Сообщение об этом опубликовано на сайте Пентагона.
В ходе встречи обсуждалось достижение Вооруженными силами Украины (ВСУ) стандартов НАТО. Умеров назвал это приоритетной целью украинских военных.
Стороны обсудили план боевых действий на 2024 год и объемы военной помощи. Также участники встречи отметили важность взаимодействия по вопросам оборонной промышленности и противовоздушной обороны.
Ранее украинские власти передали США новый список требуемой военной техники. В перечень вошли системы противоракетной обороны THAAD.