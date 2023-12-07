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12:12, 7 декабря 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины встретился с главой Пентагона

Министр обороны Умеров встретился с главой Пентагона Остином

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Сообщение об этом опубликовано на сайте Пентагона.

В ходе встречи обсуждалось достижение Вооруженными силами Украины (ВСУ) стандартов НАТО. Умеров назвал это приоритетной целью украинских военных.

Стороны обсудили план боевых действий на 2024 год и объемы военной помощи. Также участники встречи отметили важность взаимодействия по вопросам оборонной промышленности и противовоздушной обороны.

Ранее украинские власти передали США новый список требуемой военной техники. В перечень вошли системы противоракетной обороны THAAD.

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      Юрий Леонов
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