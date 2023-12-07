Минздрав опроверг сообщения о дефиците вакцины от ветряной оспы в России

Минздрав сообщил, что в России нет дефицита вакцины от ветряной оспы

Распространившиеся в Telegram-каналах сообщения о дефиците вакцины против ветряной оспы в России не соответствует действительности, прокомментировали ситуацию в Минздраве.

О нехватке вакцин написал Telegram-канал SHOT Проверка. По данным издания, чтобы привить детей от ветрянки, родителям приходится ждать привоза в поликлинику или делать прививку платно за 10–12 тысяч рублей в частной клинике. Отмечается, что в стране официально зарегистрирована одна импортная вакцина — «Варилрикс» (Бельгия), отечественный аналог не производят. Ранее в реестре был «Варивакс» (США), но американская фармкомпания MSD отозвала лицензию. SHOT уточнил, что с «Варилриксом» наблюдаются проблемы как в городских московских поликлиниках, так и в частных.

На фоне появившейся информации о дефиците вакцины от ветрянки в Министерстве здравоохранения заявили, что в России остатки вакцин от ветряной оспы составляют более 100 тысяч упаковок. «Кроме того, в конце ноября контроль Росздравнадзора прошли более 80 тысяч упаковок вакцины, которые в ближайшее время должны быть введены производителем в гражданский оборот. После этого препарат, как правило, поступает в лечебную и аптечную сеть», — подчеркнули в ведомстве. Следующая партия размером свыше 70 тысяч упаковок уже проходит государственный контроль.

Кроме того, Минздрав со ссылкой на Росздравнадзор сообщил, что в 2023 году в гражданский оборот введено 203 280 упаковок вакцины «Варилрикс», что примерно соответствует годовому объему поставок всех типов вакцин от ветрянки в прошлом году. В министерстве также пояснили, что вакцинация от ветряной оспы не входит в национальный календарь профилактических прививок, поэтому централизованные поставки вакцины не осуществляются.

Информация о дефиците вакцины от ветряной оспы в российских поликлиниках получила широкое распространение в СМИ, большинство изданий и агентств выпустили материалы с опровержением этих сведений — ТАСС, «Газета.Ru», «Москва 24», «Известия», aif.ru, «Говорит Москва».

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