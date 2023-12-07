Путин заявил о невозможности запугать премьер-министра Индии

Путин: премьера Моди нельзя заставить принимать шаги против интересов Индии

Премьер-министра Индии Нарендру Моди нельзя запугать, заставив принимать решения против национальных интересов страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляция выступление российского лидера на инвестиционном форуме «Россия зовет!» доступна на YouTube.

«Я не могу себе представить, чтобы Моди можно было напугать, запугать или заставить предпринимать какие-то действия, шаги и принять решения, противоречащие национальным интересам Индии и индейского народа», — сказал он, добавив, что на Индию тем не менее оказывается внешнее давление.

Ранее индийский посол в Москве Паван Капур допустил, что встреча Путина и его индийского коллеги Моди возможна в этом году. «Это обсуждается. Идут обсуждения на высоком уровне», — заявил он.