Встречу Путина и Моди в 2023 году допустили

Посол Индии в Москве Капур допустил встречу Путина и Моди в 2023 году

Встреча президента России Владимира Путина и его индийского коллеги Нарендры Моди возможна в этом году, допустил индийский посол в Москве Паван Капур. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это обсуждается. Идут обсуждения на высоком уровне», — заявил посол, отвечая на вопрос о деталях будущей встречи.

Ранее Путин объяснил смысл БРИКС, куда также входит Индия. По его словам, группу создали как площадку для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете и уважении друг друга.