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09:16, 12 октября 2023Мир

Встречу Путина и Моди в 2023 году допустили

Посол Индии в Москве Капур допустил встречу Путина и Моди в 2023 году

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Встреча президента России Владимира Путина и его индийского коллеги Нарендры Моди возможна в этом году, допустил индийский посол в Москве Паван Капур. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это обсуждается. Идут обсуждения на высоком уровне», — заявил посол, отвечая на вопрос о деталях будущей встречи.

Ранее Путин объяснил смысл БРИКС, куда также входит Индия. По его словам, группу создали как площадку для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете и уважении друг друга.

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    Анастасия Заикина
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