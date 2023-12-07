Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:44, 7 декабря 2023Ценности

Раскрыты действенные способы предотвратить выпадение волос

Фото: Unsplash

Блогерша Элли Блю раскрыла действенные способы предотвратить выпадение волос. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Сначала инфлюэнсерша с никнеймом growfinity продемонстрировала свою внешность до лечения. На размещенных кадрах видно, что после расчесывания волосы юзерши сильно выпадали. Помимо этого, в области висков у нее были заметны проплешины. Затем она продемонстрировала результат после манипуляций, показывая длинные и густые локоны.

По словам девушки, она регулярно делала массаж проблемных зон в течение трех минут, чтобы улучшить кровообращение. Кроме того, она прибегла к лазерной терапии, чтобы оживить слабые волосяные фолликулы. Вдобавок Блю посоветовала наносить на кожу головы воду с розмарином, которая стимулирует рост волос.

В ноябре россиянкам рассказали о правилах ухода за волосами зимой. Зимой волосы необходимо увлажнять, чтобы сохранить их блеск и эластичность, отметила трихолог и косметолог Анастасия Курская.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала украинского агента за теракт на Байкало-Амурской магистрали. Как он готовил взрыв в Северомуйском тоннеле?

      В России нашли озеро с целебной водой

      Раскрыто отношение семьи Брюса Уиллиса к его болезни

      В Москве собрались построить новые мосты

      Экс-ведущий «России 1» объяснил уход с телевидения фразой «унижался ежедневно»

      Пассажирка севшего в поле самолета прокомментировала идею уволить пилотов

      Катя Лель впервые высказалась о разводе после 15 лет брака

      Путин заявил о невозможности запугать премьер-министра Индии

      В России призвали изменить закон о психиатрической помощи после стрельбы в школе

      Южная Осетия заявила об угрозе от сотрудничества Грузии с НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости