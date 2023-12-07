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08:00, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

В сети возмутились из-за изображения на дорожном знаке в США

Фото: @Jexxo / Reddit

Пользователь Reddit опубликовал фотографию уличного знака в американском городе Далласе, призывающего не давать деньги бездомным. Многие комментаторы возмутились из-за посыла знака и назвали такой призыв бездушным.

«Скажи нет уличной благотворительности. Будь решением проблемы», — говорится на знаке, изображающем, как один человек дает деньги другому. По словам автора, знак установила администрация города.

В комментариях другие пользователи из США отметили, что видели подобные знаки в своих городах. Некоторые комментаторы согласились с тем, что бездомным не нужно давать наличные. «Множество исследований показывают, что помогать бездомным деньгами и близко не так эффективно, как предоставлять им ночлег и другую помощь», «Вместо этого отдайте эти деньги организациям, которые помогают бездомным», — заявили они.

Другие же раскритиковали этот призыв. «Мне кажется, что это вовсе не решение проблемы», «Как бездушие может быть решением проблемы?», «А как насчет того, чтобы город обеспечивал проживание и заботу о бездомных?», «Эта страна жестокая», «Ненавижу Техас», — высказались они в комментариях.

Ранее другой пользователь Reddit показал, сколько стоит поход к стоматологу в США. Многие пользователи рассердились из-за высокой цены на услуги зубного врача.

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      Маргарита Щигарева
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