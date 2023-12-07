Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:53, 7 декабря 2023Силовые структуры

Во время стрельбы в брянской школе учительница заслонила собой детей

Учительница биологии заслонила собой детей во время стрельбы в школе Брянска
СюжетСтрельба в школе

Фото: Андрей Мазунин / РИА Новости

Учительница биологии заслонила собой детей во время стрельбы в брянской гимназии №5. Об этом Инфо24 рассказала девочка, знакомая со школьниками, которые были в кабинете в момент стрельбы.

По ее словам, сейчас учительница находится в реанимации.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.

По последним данным, в результате стрельбы двух человек, в числе которых стрелявшая девочка, не смогли спасти врачи. Еще пять школьников пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Два дня она была сама не своя» Что известно о первой в истории России девочке, устроившей расстрел в школе

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Российским вкладчикам объяснили опасность оставлять деньги в банке

      Живущий в США российский комик пожаловался на местную колбасу

      Дизайнер назвал россиянам самую модную зимнюю обувь

      Госдума приняла закон о сдаче экзамена для получения охотничьего билета

      В Кремле оценили возможность национализации «Балтики»

      Оценена роль прямого вмешательства США в ситуацию на Украине

      Антарктический ледник прошел точку невозврата

      В ФСБ раскрыли детали о подготовке терактов на БАМе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости