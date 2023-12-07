Во время стрельбы в брянской школе учительница заслонила собой детей

Учительница биологии заслонила собой детей во время стрельбы в школе Брянска

Учительница биологии заслонила собой детей во время стрельбы в брянской гимназии №5. Об этом Инфо24 рассказала девочка, знакомая со школьниками, которые были в кабинете в момент стрельбы.

По ее словам, сейчас учительница находится в реанимации.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла на урок биологии и начала стрелять по одноклассникам.

По последним данным, в результате стрельбы двух человек, в числе которых стрелявшая девочка, не смогли спасти врачи. Еще пять школьников пострадали.