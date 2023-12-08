Осужденный в 2019 году мужчина обманул 29 россиян на два миллиона рублей

В ЕАО осужденного в 2019 году мужчину обвинили в обмане 29 человек на 2 миллиона

В Еврейской автономной области суд рассмотрит дело осужденного в 2019 году мужчины об обмане 29 граждан на два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России.

По данным ведомства, в колонии у мужчины был телефон. Он звонил жителям разных регионов, представлялся знакомым или родственником, а затем просил перечислить ему деньги.

Отмечается, что обвиняемый похитил у пенсионерки из Приморского края 669 тысяч: он представился внуком. Жительнице Амура он позвонил от лица зятя и попросил одолжить 149 тысяч рублей, а потерпевшая из Хабаровска перевела мошеннику 190 тысяч рублей, подумав, что звонит брат. Среди пострадавших также есть жители Еврейской автономной области, Забайкальского края, Сахалинской области.