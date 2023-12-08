Полиция Молдавии прокомментировала угрозы о терактах в школах

Полиция Молдавии призвала граждан успокоиться после угроз о терактах в школах

Полиция Молдавии призвала граждан соблюдать спокойствие после после угроз о готовящихся 8 декабря терактах в школах Кишинева. Ведомство прокомментировало в Telegram-канале соответствующие сообщения, опубликованные в сети.

Правоохранители утверждают, что таким образом злоумышленники пытаются посеять панику в обществе. Они заверили граждан, что опубликованные в сообщениях фотографии, демонстрирующие оружие и боеприпасы, взяты из социальных сетей.

В полиции отметили, что все государственные органы инициировали необходимые меры. «Правоохранительные органы предпринимают все необходимые действия, чтобы найти тех, кто стоит за этим каналом, и выяснить их конкретную цель», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, как украинские спецслужбы вербуют россиян, используя кол-центры и базы данных. По словам отставного генерал-майора ФСБ, не существует единой технологии вербовки и для каждого человека используется отдельный подход.