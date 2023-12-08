Ракова рассказала о новых молочных кухнях Москвы

Ракова: в Москве с января отремонтировали почти 50 молочных кухонь

В Москве в рамках программы обновления по аналогии с проектом по модернизации поликлиник отремонтировали еще три молочные кухни, расположенные в районах Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское. Всего с начала 2023 года отремонтировано уже 48 молочно-раздаточных пунктов, а в рамках программы это число достигло 71, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что забота о семьях находится среди безусловных приоритетов городских властей.

Мы не просто ремонтируем помещения и обновляем оборудование, но и стремимся внедрять современные методы организации пространства, применяем единую систему навигации. Мы хотим, чтобы посетители и сотрудники приходили в удобные, благоустроенные и современные пункты Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Департамент здравоохранения Москвы провел в молочных кухнях работы по замене окон, дверей и сантехнике, а также установил новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Внутреннюю отделку помещений выполнили из современных материалов в общей стилистике с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому стандарту. Важной особенностью обновленных молочно-раздаточных пунктов стала единая система навигации — смонтированы узнаваемые фасадные таблички с информацией, внутри размещены маркеры стоек «Пункт выдачи» и функциональных помещений. Также установлена удобная мебель для посетителей и сотрудников.

Ракова подчеркнула, что москвичи, в чьих районах молочная кухня закрыта на ремонт, могут забрать питание любых других пунктах, выбрав наиболее удобный на портале mos.ru.

По словам вице-мэра Москвы, в городе действуют свыше 200 пунктов выдачи, где можно получить бесплатные продукты питания для беременных женщин, детей до трех лет, кормящих матерей в первые полгода после родов, детей из многодетных семей в возрасте до семи лет, детей с хроническими заболеваниями младше 15 лет, а также детей-инвалидов. Помимо этого, для женщин предусмотрены витаминизированные соки и молоко, для детей — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и другие продукты.

Для получения льготной продукции необходимо иметь постоянную регистрацию в столице, московский полис ОМС — временный или постоянный, а также быть прикрепленным к городской поликлинике или женской консультации. Разрешение на самостоятельное оформление заказов на портале mos.ru оформляется врачом в городской медицинской организации.

Ракова также объяснила, что тем, кто уже подтверждал льготную категорию и получал бесплатное питание по медицинским заключениям, не потребуется повторно посещать медучреждение, так как услуга подачи заявления и заказа питания доступна онлайн автоматически — в разделе «Семья и дети» на mos.ru. Там же можно выбрать конкретный молочный пункт и день посещения. После подачи заявления оформляется электронное направление, которое необходимо предъявить на молочной кухне при получении продуктов.

Заммэра добавила, что проект по обновлению молочных кухонь соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

