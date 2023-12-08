Туристка искупалась в известном озере Австралии и лишилась волос

Daily Mail: туристка искупалась в озере Маккензи в Австралии и лишилась волос

Шотландская туристка искупалась в известном озере Маккензи в Австралии и лишилась клочков волос. Об этом сообщает Daily Mail.

Карли Гиллон испытала шок, когда после купания в озере сходила в душ и обнаружила вылезающие волосы. «Пожалуйста, будьте осторожны, если поедете на остров Фрейзер и искупаетесь в озере», — предупредила она других путешественников.

При этом эксперты считают, что вода в озере Маккензи чистая, поэтому не могла стать причиной случившегося с девушкой. Они предположили, что выпадение волос было вызвано неизвестной аллергией.

Ранее путешественница отправилась в Марокко, сделала парную татуировку с новым знакомым и насмешила подписчиков в соцсетях.