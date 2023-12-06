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20:32, 6 декабря 2023Путешествия

Путешественница сделала татуировку на арабском языке и насмешила подписчиков

Кадр: @caitdelphine / Tiktok

Путешественница отправилась в Марокко, сделала парную татуировку с новым знакомым и насмешила подписчиков в соцсетях. О новом опыте она рассказала в TikTok, на что обратило внимание издание UNILAD.

Уточняется, что туристка сделала надпись на арабском языке чуть ниже локтя и похвасталась пользователям сети. «Набить парные татуировки в Марокко с людьми, которых вы встретили в хостеле десять дней назад», — отметила она под публикацией.

Пост путешественницы мгновенно стал вирусным, а подписчики поспешили перевести татуировку с помощью специального приложения. Оказалось, что на предплечье девушки написано слово «майонез». «Вы больше никогда не забудете этот продукт в при походе в магазина», — пошутил один из юзеров.

Ранее пассажир засудил авиакомпанию American Airlines за то, что во время полета бортпроводник «был небрежен» и пролил на него горячий кофе. В иске против перевозчика пассажир указал, что из-за этого впоследствии на его руке образовались волдыри и шелушение, испортившие татуировку.

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      Зарина Дзагоева
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