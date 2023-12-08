В Армении посчитали возможным заключение мира с Азербайджаном в ближайшее время

В парламенте Армении посчитали возможным скорое заключение мира с Азербайджаном

Армения считает возможным заключение мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время, заявил председатель постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргис Ханданян. Об этом пишет ТАСС.

Парламентарий посчитал, что совместное заявление аппаратов премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева позитивно скажется на заключении мира.

«Мы всегда считаем вероятным подписание мирного договора, потому что мы настроены конструктивно, но документ должен быть в таком виде, в каком Армения сочтет возможным его подписать и на который Азербайджан даст свое согласие», — заявил Ханданян в ходе брифинга.

При этом он отметил, что в опубликованном совместном заявлении присутствует позитивный настрой, что может способствовать плавному ходу дальнейших переговоров.

Ханданян также коснулся возможных переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Он выразил надежду, что США окажут достаточное влияние на Баку.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил готовность к встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.