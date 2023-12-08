В Сбербанке рассказали об изменениях технологий проведения IPO и SPO

Зампред правления Сбербанка Попов: технологии проведения IPO изменились несильно

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал об изменениях технологий проведения IPO (первичных публичных размещений) и SPO (вторичных размещений акций) в условиях изолированного рынка и значительного количества мелких частных инвесторов. Его цитирует «Коммерсант».

По словам Попова, технологии IPO изменились несильно, а вот SPO трансформировались значительно. «Раньше наиболее распространенными были ускоренные построения книги заявок с букбилдингом в течение одного вечера, когда крупные институциональные заявки могли покрыть всю книгу. Теперь мы практикуем более длинные периоды SPO, подходящие для всех типов инвесторов, включая розничных», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка за десять месяцев 2023 года составила 1,26 триллиона рублей. Это больше чем прибыль в самый успешный для банка 2021 год, когда этот показатель составил 1,24 триллиона.

Экономист Андрей Бархота отметил, что благодаря впечатляющим результатам Сбер и его акции стали своеобразным ориентиром для финансовых институтов, планирующих IPO в ближайшие 1-2 года.