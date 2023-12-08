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10:42, 8 декабря 2023Экономика

В Сбербанке рассказали о работе с частными инвесторами

Попов рассказал о четырех розничных каналах для работы с частными инвесторами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о работе с частными инвесторами. В интервью «Коммерсанту» он объяснил, что в группе финансовой организации есть четыре розничных канала, и для каждого из них существует свой подход.

Среди таких каналов Попов перечислил премиальные Private Banking, «СберПервый», «СберПремьер» с разным уровнем дохода клиентов и так называемый массовый канал. Подход для каждого из них основан на запросе клиентов на глубину маркетинговых материалов и активность клиентов.

«Наша основная задача — проинформировать клиента о проводимом размещении и предоставить ему аналитику в том объеме, который он готов потреблять, и в том формате, в котором ему наиболее удобно», — уточнил зампред правления Сбербанка.

В июне сообщалось, что в России в первом квартале 2023 года увеличилось число частных инвесторов. По информации Мосбиржи, в мае число физлиц, имеющих брокерские счета, достигло 25,56 миллиона человек — количество счетов превысило 43 миллиона. В апреле фондовый рынок пополнился почти на 500 тысяч участников.

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