Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:39, 8 июня 2023Экономика

В России увеличилось число частных инвесторов

«Известия»: число инвесторов в России в первом квартале 2023 года увеличилось до 25,56 млн

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В России в первом квартале 2023 года увеличилось число частных инвесторов. Об этом пишут «Извесстия».

По информации Мосбиржи, в мае число физлиц, имеющих брокерские счета, достигло 25,56 миллиона человек — количество счетов превысило 43 миллиона. В апреле фондовый рынок пополнился почти на 500 тысяч участников.

Отмечается, что инвесторы вложили 107 миллиардов рублей в российские облигации и принесли 17,9 миллиарда рублей на рынок акций. В то же время увеличилось количество индивидуальных инвестиционных счетов — на 61 тысячу, до 5,43 миллиона.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что из-за сокращения доходов государства в России следует развивать возможности частных инвесторов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов заявил о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожье. Как отвечают российские войска?
    Российский «Солнцепек» поразил украинские «опорники» под Артемовском
    МЧС отчиталось об эвакуации из подтопленных районов Херсонской области
    Сексолог назвала три ухудшающих качество секса фактора
    Голые ведьмы попытались съесть оленя в ночном лесу и попали на камеру
    В российских регионах установят более 650 быстрых зарядок для электромобилей
    Раскрыто состояние россиянина после нападения в Таиланде
    Названа дата выхода нового сериала по вселенной «Звездных войн»
    Рогов заявил о «разбитых бандерлогах» после наступления ВСУ
    Крис Хемсворт раскритиковал фильм «Тор: Любовь и Гром»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.