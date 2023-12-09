Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 9 декабря 2023Бывший СССР

Российский боец закрыл сослуживцев от польской мины и остался жив

В Авдеевке российский снайпер закрыл сослуживцев от польской мины и остался жив

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский снайпер с позывным Покемон закрыл сослуживцев от взрыва польской мины и остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Боец выводил свою группу из Авдеевки. «Шел впереди, прямо перед ним прилетела мина. Покемон словил почти все осколки: в голову, спину, ноги, а ребята остались практически невредимы», — говорится в сообщении.

Больше всего у него пострадал позвоночник, он перенес шесть операций по установке железных пластин. Сначала он перемещался на инвалидной коляске и не верил, что сможет встать на ноги, но сейчас уже научился качаться на брусьях.

Ранее пленный украинский военный Петр Щербатый рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) воруют еду у местных жителей на контролируемой Киевом части Херсонской области. Он объяснил, что солдаты могут не есть несколько дней и испытывают проблемы с питьевой водой.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Если мир устанет, нас оставят умирать» Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

      Российский боец закрыл сослуживцев от польской мины и остался жив

      Трэвел-блогер предупредил туристов о новой схеме обмана на улицах

      Против пытавшей детей газовой конфоркой матери возбудили уголовное дело

      Подруга Пугачевой назвала настоящую причину ее отъезда из России

      Шольц пообещал поддерживать Украину годами

      Стало известно об уклонении ВСУ от стрелковых боев в районе Артемовска

      Названы сроки достижения углеродной нейтральности в России

      В Великобритании предупредили о возможной вспышке заболеваний сальмонеллой

      Захарова удивилась визиту генсека НАТО на конференцию ООН по климату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости