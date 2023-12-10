Немецкий чиновник получил сотни тысяч евро за ничегонеделание

Немецкий чиновник за пять лет заработал 350 тысяч евро, не делая ничего

Чиновник, назначенный ответственным за строительство и планирование в немецкой общине Бетцдорф-Гебхардсхайн с населением в 26 тысяч человек, за пять лет не выполнил никакой работы, но заработал за это время 350 тысяч евро, пишет Bild.

По данным журналистов, мужчина, нанятый местным бургомистром Берндом Брато, должен был трудиться из дома по запросам от властей, но таковых не поступало, и он просто исправно получал зарплату.

Столь прибыльным ничегонеделанием уже заинтересовались местные надзорные органы. Они организовали проверку, по результатам которой ущерб в сотни тысяч могут возложить на нанимателя. Самому госслужащему ничего не грозит, поскольку он «работал» в полном соответствии со штатным расписанием, пишут СМИ.

Ранее суд испанской Валенсии признал сотрудника местного архива Карлеса Ресио виновным «в явном намерении пропускать работу и не выполнять свои служебные обязанности» за то, что фигурант дела в течение десяти лет отмечался на охранном пункте в 07:30 утра, а затем уходил по своим делам, повторяя процедуру в 16:00. Сам Ресио утверждал, что «пахал как лошадь» вне офиса. При этом следствие не нашло ни одного задокументированного эпизода его работы за все годы.