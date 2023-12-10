Нобелевскую премию мира вручили находящейся в тюрьме иранской правозащитнице

Нобелевскую премию мира вручили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади

В Осло вручили Нобелевскую премию мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, которая в настоящий момент находится в тюрьме. Трансляция события появилась на сайте фонда.

По традиции церемония, на которой также присутствуют норвежская королевская семья и члены правительства страны, проходит в здании ратуши. Так, председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен передала золотую медаль, оформленную портретом основателя премии Альфреда Нобеля, детям Мохаммади, 17-летним близнецам Али и Киана Рахмани.

Со сцены представитель фонда заявила, что лауреату вручили премию за «борьбу против угнетения женщин» и «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». По ее мнению, таким образом награды удостоились все женщины Ирана и всего мира, которые выступают против сегрегации (принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни — прим. «Ленты.ру»). «В Иране женщины борются против сегрегации уже более 30 лет. В конце концов их мечта о светлом будущем восторжествует», — высказалась Райсс-Андерсен.

В октябре стало известно, что премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля в области экономики за 2023 год получила американская исследовательница Клаудия Голдин.