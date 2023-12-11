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11:34, 11 декабря 2023Наука и техника

Подтверждена гипотеза старения из-за генов размножения

Science Advances: способствующие воспроизводству мутации связаны со старением

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ученые Мичиганского университета в США подтвердили гипотезу, согласно которой генетические мутации, способствующие воспроизводству большего количества потомства, также связаны со старением. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Биологи проанализировали генетические данные, а также данные о репродуктивных способностях и продолжительности жизни 276 406 участников долговременного исследования UK Biobank. Оказалось, что размножение и долгожительство отрицательно коррелируют. Люди, несущие гены с мутациями, способствующими более высоким репродуктивным показателям, имеют более низкие шансы дожить до 76 лет, чем остальные.

В то же время авторы отмечают, что по сравнению с факторами окружающей среды, включая влияние контрацепции и абортов, а также достижений медицины, повышающих продолжительность жизни, генетические факторы, изучаемые в исследовании, играют относительно незначительную роль.

Результаты подтверждают гипотезу биолога-эволюциониста Джорджа Уильямса, который в 1957 году предположил, что генетические мутации, способствующие старению, могли пройти естественный отбор, поскольку они дают преимущество на ранних этапах жизни, помогая более раннему воспроизводству или рождению большего количества потомства. Эта гипотеза известна под названием антагонистической плейотропии.

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      Александр Еникеев
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