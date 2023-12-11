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15:34, 11 декабря 2023Экономика

Биржевые цены на бензин начали расти

Цена на бензин Аи-92 на СПбМТСБ выросли почти на 1 %, до 41 964 рублей за тонну

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Стоимость бензина сорта Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 11 декабря, выросла на 0,8 процента, до 41 964 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Аи-95 прибавил в цене 0,6 процента, достигнув 46 620 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо подскочило в цене на 2,2 процента, до 53 728 рублей, летний дизель — на 1,08 процента, до 54 149 рублей, а зимний дизель — на 0,4 процента, до 69 531 рубля за тонну.

Мазут показывает сегодня рост более 4,5 процента и торгуется по 15 418 рублей за тонну. Тем временем цены на СУГ снижаются на 7,16 процента и составляют 13 104 рубля за тонну.

Биржевые цены на бензин начали расти после почти месячного падения. Снижение составило 14-15 процентов, так котировки вернулись на уровень начала 2023 года. Среди основных причин аналитики назвали сезонное сокращение спроса, высокие объемы производства и последствия временного запрета на вывоз автомобильных бензинов из страны. Эксперты прогнозируют, что оптовые цены на Аи-92 и Аи-95 стабилизировались до весны 2024 года.

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      Мария Грушко
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