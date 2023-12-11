Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

Глава СВР Нарышкин: на Западе обсуждают необходимость замены Зеленского

Западные лидеры все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Причем, по его словам, потребность в этом может возникнуть уже в скором времени.

Несбывшиеся обещания и хамство назвали причинами замены президента

Нарышкин назвал несколько причин, по которым Запад рассматривает такую возможность. Среди них — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами.

Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников Сергей Нарышкин директор Службы внешней разведки

По оценке СВР, на Западе считают, что украинский президент зашел слишком далеко в создании образа бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с Россией до победного конца. Из-за этого Зеленский не сможет при необходимости стать стороной переговоров с Москвой в интересах временного замораживания конфликта, пояснил Нарышкин.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

При этом, как рассказал глава ведомства, возмущает западных коллег Киева и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, «масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах политиков».

В СВР назвали будущих потенциальных руководителей Украины

По информации СВР, в качестве потенциальных руководителей Украины Запад рассматривает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко, главу офиса президента Андрея Ермака и экс-советника офиса Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Нарышкин уточнил, что, по оценке европейцев, каждый из них может сыграть роль «украинского Пилсудского» и на десятилетия создать прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой.

Арестович ранее призвал сменить Зеленского

Арестович ранее заявил, что Украине следует избрать президента, который сможет побороть в стране коррупцию, так как Владимир Зеленский не смог справиться с этой задачей.

«Украине нужно всего лишь одно: чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», — говорил экс-советник офиса президента.

Кроме того, Арестович неоднократно говорил о планах выдвигаться на президентские выборы. В своих интервью он также подтверждал слова главы СВР о том, что Западу на посту президента Украины нужен политик, который будет более гибким в вопросе возможных переговоров с Россией.

Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Внутренние опросы общественного мнения показывают, что рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому упал до 32 процентов, что вдвое ниже, чем рейтинг Валерия Залужного — о доверии к нему высказались 70 процентов респондентов. Зеленского также обошел Кирилл Буданов, набравший 45 процентов голосов.

Фото: Libkos / AP

Опросы показывают, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если в них примет участие Залужный.

СМИ до этого отмечали, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают. В связи с этим, в частности, идут разговоры о том, что Зеленский может попытаться уволить Залужного с должности главкома.

В России оценили возможность Залужного договориться с Россией

У Залужного больше возможностей для мирных переговоров с Россией, чем у Зеленского, отмечал в беседе с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Он, в отличие от Зеленского, не заявлял, что не будет вести переговоров, так что руки у Залужного более развязаны. Но есть ли желание мира, сказать трудно, у генералов стремления к переговорам, как правило, не бывает. Вопрос в конечном итоге не в том, будут ли переговоры, а в том, станут ли соблюдать договоренности», — сказал Журавлев.