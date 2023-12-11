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12:56, 11 декабря 2023Бывший СССР

Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

Глава СВР Нарышкин: на Западе обсуждают необходимость замены Зеленского

Фото: Andreea Alexandru / AP

Западные лидеры все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Причем, по его словам, потребность в этом может возникнуть уже в скором времени.

Несбывшиеся обещания и хамство назвали причинами замены президента

Нарышкин назвал несколько причин, по которым Запад рассматривает такую возможность. Среди них — несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами.

Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников

Сергей Нарышкин директор Службы внешней разведки

По оценке СВР, на Западе считают, что украинский президент зашел слишком далеко в создании образа бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с Россией до победного конца. Из-за этого Зеленский не сможет при необходимости стать стороной переговоров с Москвой в интересах временного замораживания конфликта, пояснил Нарышкин.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

При этом, как рассказал глава ведомства, возмущает западных коллег Киева и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, «масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах политиков».

В СВР назвали будущих потенциальных руководителей Украины

По информации СВР, в качестве потенциальных руководителей Украины Запад рассматривает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко, главу офиса президента Андрея Ермака и экс-советника офиса Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Нарышкин уточнил, что, по оценке европейцев, каждый из них может сыграть роль «украинского Пилсудского» и на десятилетия создать прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой.

Арестович ранее призвал сменить Зеленского

Арестович ранее заявил, что Украине следует избрать президента, который сможет побороть в стране коррупцию, так как Владимир Зеленский не смог справиться с этой задачей.

«Украине нужно всего лишь одно: чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», — говорил экс-советник офиса президента.

Кроме того, Арестович неоднократно говорил о планах выдвигаться на президентские выборы. В своих интервью он также подтверждал слова главы СВР о том, что Западу на посту президента Украины нужен политик, который будет более гибким в вопросе возможных переговоров с Россией.

Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Внутренние опросы общественного мнения показывают, что рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому упал до 32 процентов, что вдвое ниже, чем рейтинг Валерия Залужного — о доверии к нему высказались 70 процентов респондентов. Зеленского также обошел Кирилл Буданов, набравший 45 процентов голосов.

Фото: Libkos / AP

Опросы показывают, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если в них примет участие Залужный.

СМИ до этого отмечали, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками, а разногласия между ними в последнее время нарастают. В связи с этим, в частности, идут разговоры о том, что Зеленский может попытаться уволить Залужного с должности главкома.

В России оценили возможность Залужного договориться с Россией

У Залужного больше возможностей для мирных переговоров с Россией, чем у Зеленского, отмечал в беседе с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Он, в отличие от Зеленского, не заявлял, что не будет вести переговоров, так что руки у Залужного более развязаны. Но есть ли желание мира, сказать трудно, у генералов стремления к переговорам, как правило, не бывает. Вопрос в конечном итоге не в том, будут ли переговоры, а в том, станут ли соблюдать договоренности», — сказал Журавлев.

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      Анастасия Яланская
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