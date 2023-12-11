В российском городе ребенок сломал позвоночник в школе

Самарский школьник сломал позвоночник на обледеневшей лестнице школы

В Самаре школьник поскользнулся на лестнице и получил перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-секретарь самарского отделения Союза журналистов России Ирина Проскурина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок травмировался на обледеневшей лестнице между корпусами школы. Он госпитализирован, реабилитация займет полгода. Территория школы не была обработана противогололедным средством, а занятия были назначены в разных зданиях, несмотря на погоду и риск травмоопасных случаев среди учащихся.

Ранее в другом российском городе, Новосибирске, на девятилетнюю девочку с крыши жилого дома рухнула глыба снега. Ребенок получил перелом четырех позвонков грудного отдела позвоночника и попал в больницу.

