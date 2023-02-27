В российском городе на девятилетнюю девочку рухнула глыба снега

ТАСС: в Новосибирске на девятилетнюю девочку рухнула глыба снега

В Новосибирске на девятилетнюю девочку с крыши жилого дома обрушилась глыба снега. На происходящее в российском городе обратило внимание агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Об инциденте в Дзержинском районе стало известно в понедельник, 27 февраля. По словам матери пострадавшей, в момент падения снежной глыбы с крыши девочка гуляла по улице вместе с подругой.

Сообщается, что в результате происшествия ребенок получил перелом четырех позвонков грудного отдела позвоночника и попал в больницу. В пресс-службе также отметили, что по факту инцидента проводится проверка.

В феврале стало известно о том, что в городе Стерлитамак в Башкирии на десятилетнюю девочку с крыши дома рухнула глыба льда. По данным следователей, девочка с матерью выходили из пункта выдачи товаров, который находится на улице Коммунистической. Внезапно с крыши на ребенка упала ледяная глыба. Девочка получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу.