Слова Залужного на Западе сочли готовностью к переговорам с Россией. Что главком ВСУ сказал о ситуации на фронте?

Запад после слов главкома ВСУ Залужного узнавал отношение Киева к переговорам

Интервью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, где он дал оценку ситуации на фронте, на Западе восприняли как готовность к переговорам с Россией.

Газете Financial Times стало известно, что некоторые лидеры звонили по этому поводу в Киев.

Откровенность Залужного многих удивила

Издание уточняет, что слова главкома ВСУ вызвали обеспокоенность.

Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы узнать, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом западный чиновник в интервью Financial Times

При этом о единственном варианте окончания конфликта — глобальных переговорах между Западом и Россией — говорит и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Также сообщалось, что сам Запад, в частности США и Германия, хочет склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

Главком ВСУ заявил о зашедшем в тупик украинском конфликте

В интервью The Economist Залужный говорил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим ВСУ не смогут добиться прорыва.

Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет Валерий Залужный главком ВСУ

Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» украинские войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Он пояснил, что ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком ВСУ считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Залужный признал успех частичной мобилизации в России

Главком признал, что частичная мобилизация в России сработала. Кроме того, Залужный назвал ложными сообщения о том, что Москва столкнулась с «ужасными проблемами» при частичной мобилизации.

Неправда, что эти люди не будут бороться. Они будут Валерий Залужный главком ВСУ

Помимо этого, военачальник похвалил российские средства противовоздушной обороны. Он отметил, что ракеты новых российских зенитных ракетных комплексов С-400 могут достигать границ города Днепропетровска.

Фото: Alina Smutko / Reuters

При этом Залужный пожаловался, что передаваемое Киеву западное вооружение теряет свою полезность из-за медлительности в его поставках, благодаря которой Россия успевает усовершенствовать свой арсенал.

В США рассказали о признании Залужным просчета касательно России

Как заметил бывший американский разведчик Скотт Риттер, Залужный в своем интервью признался, что ошибался в способности украинской армии прорвать российскую оборону.

«Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян. Это не сработало. Русские до сих пор там», — сказал Риттер.

