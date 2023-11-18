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21:09, 18 ноября 2023Мир

В США рассказали о признании Залужным просчета касательно России

Экс-разведчик Риттер: Залужный признался в просчете касательно россиян
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признался, что ошибался в способности армии страны прорвать российскую оборону. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он напомнил, что соответствующее заявление главком сделал в интервью для журнала The Economist. «Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян. Это не сработало. Русские до сих пор там», — отметил Риттер.

При этом, по его словам, в прошлом году Залужный утверждал обратное. Тогда он был уверен, что украинские войска смогут нанести поражение противнику, призывая союзников поставить 300 танков и 500 артиллерийских орудий для выполнения этой задачи, отметил экс-разведчик.

В статье, опубликованной в The Economist, Залужный указал на тупик в конфликте на Украине. Он также заявил о невозможности прорыва.

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      Марина Совина
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