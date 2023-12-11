В России призвали стирать пакеты

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал стирать пакеты ради экологии

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал граждан стирать пакеты, чтобы избежать проблем с экологической обстановкой в будущем. Об этом он заявил в ходе делового понедельника, сообщает «Коммерсантъ».

Градоначальник отметил, что его преподаватель по английскому языку стирает пакеты, чтобы использовать их повторно. «Человек самодостаточный и может себе позволить. Но это не про деньги, это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани»,— убежден Метшин.

Мэр российского города подчеркнул, что проблема, связанная с постоянным увеличением потребления пластика и количества мусора в целом — одна из наиболее приоритетных в ближайшие годы. Он добавил, что ее можно решить лишь с помощью переработки и раздельного сбора отходов и предостерег, что принятие серьезных мер нельзя отложить на потом — в противном случае Казань буквально утонет в мусоре.

«Те объемы мусорообразования, которые на нас обрушились, это губительно для города. И коль скоро подавляющее большинство, я надеюсь и уверен, хотят жить в Казани и хотят, чтобы благополучно и в здоровой атмосфере росли дети и внуки, мы это должны осознать вместе, а задача донести эту проблему (а это действительно проблема) сидящих в зале руководителей и моя в том числе», — рассказал Метшин. Он поручил заняться данным вопросом главе исполкома Казани Рустему Гафарову.

В ноябре россиян призвали отказаться от экзотических фруктов ради защиты природы.