Зеленский и фон дер Ляйен созвонились в преддверии заседания ЕС по Украине

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен позиции ЕК и Украины перед заседанием ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в преддверии заседания ЕС. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Скоординировали наши позиции перед заседанием Европейского совета. Рассчитываем на положительное решение о выделении 50 миллиардов евро и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС», — написал Зеленский.

Он также выразил благодарность фон дер Ляйен за высокую оценку действий Украины по выполнению рекомендаций ЕК, чтобы страна смогла получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее глава ЕК назвала условия для положительного вердикта о членстве Украины в ЕС. Она уточнила, что на саммите Евросоюза, который пройдет 14-15 декабря, будет обсуждаться не само вступление страны в состав союза, а только старт переговоров о ее присоединении.