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08:50, 12 декабря 2023Россия

58-летняя петербурженка упала в яму техосмотра в трамвайном парке

В Петербурге 58-летняя уборщица упала в яму техосмотра в трамвайном парке

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 58-летняя уборщица упала в яму техосмотра в трамвайном парке №3 на Большой Посадской улице. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Все произошло накануне вечером. После инцидента горожанку доставили в больницу с ушибом головы и закрытой травмой груди в состоянии средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Петербурге 17-летняя первокурсница вышла из ванной в квартире на Тихоокеанской улице и упала без чувств на глазах у матери. Спасти девушку медикам не удалось.

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      Анна Щербакова
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