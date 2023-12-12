58-летняя петербурженка упала в яму техосмотра в трамвайном парке

В Петербурге 58-летняя уборщица упала в яму техосмотра в трамвайном парке

В Санкт-Петербурге 58-летняя уборщица упала в яму техосмотра в трамвайном парке №3 на Большой Посадской улице. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Все произошло накануне вечером. После инцидента горожанку доставили в больницу с ушибом головы и закрытой травмой груди в состоянии средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Петербурге 17-летняя первокурсница вышла из ванной в квартире на Тихоокеанской улице и упала без чувств на глазах у матери. Спасти девушку медикам не удалось.

