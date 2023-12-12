Китайских бюджетников напугал слух о принудительной сдаче крови для богачей

BI: китайские бюджетники подозревают, что их заставят сдавать кровь для богачей

Китайских бюджетников напугали слухи о том, что их могут заставить сдавать кровь для богатых и влиятельных людей. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

Поводом для этого стала история Юй Яньянь, 27-летней девушки из Шанхая. В середине октября она попала в аварию, получила тяжелые травмы и нуждалась в переливании крови. В местной больнице не было нужной группы, однако ее тетя обратилась в муниципальную Комиссию по здравоохранению и добилась, чтобы кровь нашли. Донорами стали десятки госслужащих, полицейских и пожарных. Девушку спасли, а затем на частном самолете перевезли в Сычуань.

Многие пользователи китайских социальных сетей подозревают, что родственники Юй Яньянь воспользовались своими связями, чтобы организовать принудительную сдачу крови, и на их месте простой человек не получил бы ничего. Масла в огонь подлило сообщение, что семья девушки сама наняла частный самолет за 160 тысяч долларов. «Проходишь аттестацию для госслужбы, и после этого ты — просто ходячий банк крови для богачей», — цитирует Business Insider один из комментариев в соцсети.

Хорошо еще, что в этот раз травмы были не очень серьезными. Ей требовалась только кровь, а не органы для пересадки из комментариев в китайских соцсетях

Когда каждого будут так лечить, тогда я в это поверю из комментариев в китайских соцсетях

Чтобы остановить распространение теории заговора, власти стали блокировать в соцсетях сообщения с хэштегами, связанными с Юй Яньянь. Шанхайская газета The Paper опубликовала разоблачительную статью, в которой утверждалось, что у девушки нет близких, связанных с правительством, а ее тетя — обычная 60-летняя пенсионерка. Что касается денег на самолет, то собрать нужную сумму семье якобы помогли знакомые, коллеги и родственники.

Ранее сообщалось, что миллиардер Брайан Джонсон в попытке вернуть здоровье и внешность 18-летнего юноши переливал себе компоненты крови 17-летнего сына. Позже он сообщил, что этот способ омоложения оказался неэффективным.