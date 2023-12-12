Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:03, 12 декабря 2023Из жизни

Китайских бюджетников напугал слух о принудительной сдаче крови для богачей

BI: китайские бюджетники подозревают, что их заставят сдавать кровь для богачей

Фото: Unsplash

Китайских бюджетников напугали слухи о том, что их могут заставить сдавать кровь для богатых и влиятельных людей. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

Поводом для этого стала история Юй Яньянь, 27-летней девушки из Шанхая. В середине октября она попала в аварию, получила тяжелые травмы и нуждалась в переливании крови. В местной больнице не было нужной группы, однако ее тетя обратилась в муниципальную Комиссию по здравоохранению и добилась, чтобы кровь нашли. Донорами стали десятки госслужащих, полицейских и пожарных. Девушку спасли, а затем на частном самолете перевезли в Сычуань.

Многие пользователи китайских социальных сетей подозревают, что родственники Юй Яньянь воспользовались своими связями, чтобы организовать принудительную сдачу крови, и на их месте простой человек не получил бы ничего. Масла в огонь подлило сообщение, что семья девушки сама наняла частный самолет за 160 тысяч долларов. «Проходишь аттестацию для госслужбы, и после этого ты — просто ходячий банк крови для богачей», — цитирует Business Insider один из комментариев в соцсети.

Хорошо еще, что в этот раз травмы были не очень серьезными. Ей требовалась только кровь, а не органы для пересадки

из комментариев в китайских соцсетях

Когда каждого будут так лечить, тогда я в это поверю

из комментариев в китайских соцсетях

Чтобы остановить распространение теории заговора, власти стали блокировать в соцсетях сообщения с хэштегами, связанными с Юй Яньянь. Шанхайская газета The Paper опубликовала разоблачительную статью, в которой утверждалось, что у девушки нет близких, связанных с правительством, а ее тетя — обычная 60-летняя пенсионерка. Что касается денег на самолет, то собрать нужную сумму семье якобы помогли знакомые, коллеги и родственники.

Материалы по теме:
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал. Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал.Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
21 июня 2023
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023

Ранее сообщалось, что миллиардер Брайан Джонсон в попытке вернуть здоровье и внешность 18-летнего юноши переливал себе компоненты крови 17-летнего сына. Позже он сообщил, что этот способ омоложения оказался неэффективным.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Муфтий назвал оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

      Россиянам показали грандиозное шоу

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

      Врач предостерегла от популярного способа борьбы с хроническим стрессом

      Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

      Бубка высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

      В Госдуме захотели ввести новый прадзничный выходной

      Доллар резко подешевел

      Великобритания передаст ВСУ новую партию военной техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости