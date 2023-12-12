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12:13, 12 декабря 2023Мир

Бразилия уличила Зеленского во лжи о приглашении на инаугурацию президента

Бразилия опровергла, что Зеленского не приглашали на инаугурацию президента

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Бразилия уличила украинского лидера Владимира Зеленского во лжи о том, что его не приглашали на инаугурацию президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, состоявшуюся 1 января 2023 года. Об этом сообщает издание O Globo со ссылкой на заявление администрации бразильского президента.

«Президент Украины был приглашен на церемонию инаугурации. Украина отправила вице-премьера страны Юлию Свириденко. Она передала поздравление от Зеленского и сказала, что он приехать не сможет», — отметили в администрации президента Бразилии.

Ранее Зеленский во время визита в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милей в интервью заявил, что инаугурацию Лулы да Силвы он не посещал, поскольку его туда не пригласили. Однако он отметил, что приедет в Бразилию, если его туда пригласят.

Украинский лидер 9 декабря предложил встретиться президенту Бразилии во время его остановки в стране для дозаправки самолета на пути в Аргентину, однако тот отказался. Лула да Силва не согласился встретиться с украинским коллегой, поскольку запрос о встрече был сделан в самый последний момент.

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      Семен Александров
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